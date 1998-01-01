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مراسم تشييع القيادي الوطني الدكتور رباح مهنا

الأحد 12 مايو 2019 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مراسم تشييع القيادي الوطني الدكتور رباح مهنا


غزة / سما /

 أعلنت الجبهة الشعبية أن جثمان القيادي الوطني وعضو المكتب السياسي الدكتور رباح مهنا يصل يوم الاثنين، حيث يبدأ تجمع أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية العامة  وقيادة الفرع واللجنة المركزية الفرعية والرقابة وممثلي القوى  من كل تنظيم بسياراتهم أمام مكتب الجبهة المركزي بمدينة غزة،  للمشاركة في مراسم استقبال جثمان الرفيق الراحل، والتحرك الساعة 1 ظهراً من أمام المكتب المركزي باتجاه معبر رفح.

كما سيسمح بدخول أعضاء المكتب السياسي وأصدقاء الراحل وممثلي القوى، و8 شخصيات من عائلة مهنا لداخل معبر رفح، للمشاركة في مراسم استقبال الجثمان، حيث ستلقى كلمة الجبهة في معبر رفح عضو المكتب السياسي للجبهة الدكتورة مريم أبو دقة.

وستبدأ مراسم التشييع الرسمية يوم الثلاثاء الساعة 11 ظهراً، حيث سيتوجه الجثمان إلى منزله من مشفى الشفاء لإلقاء نظرة الوداع عليه، ومن ثم لمسجد الأمين لصلاة الجنازة ظهراً، ومنه لمثواه الأخير في مقبرة الشيخ رضوان، حيث سيلقى القيادي في الجبهة الشعبية يونس الجرو كلمة.

وتستقبل الجبهة الشعبية التعازي في أرض المعارض بالسرايا في مدينة غزة من أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

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