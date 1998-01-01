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3 مليار دولار حجم الاستثمار في القطاع العقاري بفلسطين

الأحد 12 مايو 2019 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 مليار دولار حجم الاستثمار في القطاع العقاري بفلسطين


رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الاحد،" ان البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني ستخضع لمراجعة وتحديث بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية وتعزز من فرص جذب استثمارات محلية وأجنبية، وتشجع على الابداع والابتكار.

وأشار الوزير العسيلي خلال لقاءه اتحاد المطورين العقاريين برئاسة نزار الريماي الى أهمية توظيف الطاقة المتجددة في المشاريع بمختلف مجالاتها الاستثمارية لدورها الهام والحيوي في خفض التكاليف وتكريس الاستقلالية، لافتاً الى التطور الذي حققته الصناعة الوطنية رغم التحديات والمعيقات.

بدوره استعرض رئيس اتحاد المطورين العقاريين واقع القطاع العقاري وحجم استثماره الذي بلغ خلال السنوات الثلاث 3 مليار دولار بالإضافة الى استخدام نحو 300 سلعة في مدخلاته مبيناً في الوقت ذاته التحديات التي تواجه وإمكانيات الحفاظ على ديمومته.

ولفت الى عزمه تنظيم المؤتمر العقاري بهدف استقطاب عقاريين من الدول العربية على قاعدة الشراكة وإقامة استثمارات في فلسطين.

وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على التنسيق المشترك في معالجة الاشكاليات ذات الصلة بالقطاع العقاري.

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