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قوات الاحتلال تطرد أهالي منطقة حمصة بالأغوار من مساكنهم

الأحد 12 مايو 2019 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تطرد أهالي منطقة حمصة بالأغوار من مساكنهم


الاغوار /سما/

طردت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، العشرات من أهالي منطقة حمصة في الأغوار الشمالية من مساكنهم.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن قوات الاحتلال شرعت بطرد 15 عائلة  (98 شخصا بينهم أطفال ونساء) من مساكنهم في منطقة حمصة الفوقا، بهدف إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت أهالي منطقة حمصة لإخلاء مساكنهم لإجراء تدريبات عسكرية في المنطقة، حيث ستتم التدريبات على مدار ثلاثة أسابيع بواقع ثلاثة أيام أسبوعيا.

كما احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سبعة صحفيين وناشطا حقوقيا، في الأغوار الشمالية.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال احتجزت الزملاء: حازم ناصر، وشادي جرارعة، ورنين صوافطة، وشذا حماد، وهشام أبو شقرة، وخالد بدير، ومحمود فوزي، ومعهم فارس فقها من مؤسسة الحق، قبل أن تنقلهم إلى معسكر ام زوقا شرق تياسير، شمال شرق طوباس.

وأضافوا أن الزملاء الصحفيين تواجدوا في تلك المنطقة لتغطية عمليات ترحيل المواطنين من قرية حمصة الفوقا في الأغوار، التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بذريعة اجراء التدريبات العسكرية.

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