وزيرة الصحة تبحث مع "الوكالة الفلسطينية" تعزيز التعاون

رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء اليوم الأحد، مع مدير الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مهام طبية لصالح الدول الشقيقة والصديقة، ضمن اتفاقيات التعاون المشترك التي تربط فلسطين بدول العالم.

وشددت وزيرة الصحة على ضرورة تعزيز التعاون المشترك، مشيرة الى جهود وزارة الخارجية والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في ممارسة الدبلوماسية العامة مع شعوب العالم من خلال الوفود والفرق الفلسطينية التي تشرف عليها الوكالة.

بدوره، إستعرض الزهيري برامج الوكالة الفلسطينية وإنجازاتها في المجال التنموي الطبي في القارة الإفريقية، وأميركا اللاتينية، والكاريبي، وأسيا.

وأكد ضرورة التعاون مع وزارة الصحة والاستعانة والاستفادة من الخبرات الطبية الفلسطينية، وضرورة التنسيق الدائم مع وزيرة الصحة فيما يتعلق بإنجاح مهام الوفود الطبية الفلسطينية والتي تندرج ضمن مساهمة دولة فلسطين في تنفيذ الأهداف الإنمائية الدولية المتعلقة بالمجال الطبي.