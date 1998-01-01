اللد: إصابة رجل بجراح خطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار

اللد /سما/

تعرّض رجل يبلغ من عمره (63 عامًا)، اليوم الأحد، لجريمة إطلاق نار في مدينة اللّد.

وقالت مصادر طبيّة إن حالة الرجل خطيرة، وإنه وصل إلى مشفى صرفند (أساف هروفيه) بقواه الذاتيّة لتلقّي العلاج.

وأعلنت الشرطة الإسرائيليّة أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الجريمة.

وتشهد مدينة اللد النسبة الأعلى في جرائم القتل في المدن العربيّة في البلاد، إذ سُجّلت منذ مطلع العام ولغاية اليوم، 5 جرائم قتل سقط فيها كل من ثابت الباز، وغانم حناوي، وسالم الفقير، وديانا أبو قطيفان ونجلاء العموري.

ويأتي استفحال جرائم القتل في البلدات العربية في ظل غياب سلطة إنفاذ القانون بالمجتمع العربي واتساع فوضى السلاح وارتفاع في عدد جرائم القتل، بسبب تقاعس الشرطة بمكافحة العنف والجريمة، وتحريض الشرطة على العرب واتهام الضحية بعدم التعاون لفك رموز جرائم القتل.