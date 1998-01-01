اشتية يلتقي مؤسسات وفعاليات شمال الخليل

رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، وفدا من فعاليات ومؤسسات شمال الخليل، ضم كلا من اقليم حركة فتح، والبلديات، والغرفة التجارية، واللجنة الشعبية لمخيم العروب، ووضعهم في صورة الأوضاع السياسية والمالية.

وهنأ الوفد اشتية بتوليه منصبه، متمنين له التوفيق في مهامه، مؤكدين اصطفافهم خلف القيادة والحكومة في وجه التحديات التي تواجه قضيتنا.

واطلع رئيس الوزراء من الوفد، على أهم إنجازات مؤسسات شمال الخليل في مختلف المجالات، اضافة الى اهم احتياجاتها، لا سيما على صعيد إنشاء المشاريع المشتركة بين المدن والبلدات في منطقة شمال الخليل، واستكمال المشاريع القائمة.

وجدد اشتية تأكيده أن استراتيجية الحكومة تعزيز صمود المواطنين، من خلال تلبية احتياجاتهم، وتوفير كافة الخدمات، مشيرا الى مواصلة العمل من أجل خلق تنمية متوازية بين كافة المحافظات.