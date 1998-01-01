الرجوب: تسوية الأراضي مشروع وطني ولن نسمح لأي كان بعرقلة العمل فيه

جنين / سما /

أكد محافظ جنين اكرم الرجوب، أن مشروع تسوية الأراضي، الذي تنفذه هيئة تسوية الأراضي والمياه في مختلف محافظات الوطن، وطني بامتياز، ويساهم في حفظ الحقوق وتثبيت ملكية الأراضي لأصحابها.

وشدد الرجوب لدى تفقده اليوم الأحد، مكتب تسوية الأراضي في قرية تعنك غرب جنين، المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري، على أنه لن يسمح لأي كان بعرقلة العمل في المشروع، وان كل من يدّعي أن له حق بعد تسجيل ملكية الأرض في جدول الحقوق، ان يعترض وفق القانون.

وأكد دعم المحافظة ومساندتها لعمل طواقم مكتب التسوية في جنين، وأنه لن يسمح بأي تعديات على المكتب، وانه سيتم ملاحقة كل من يحاول القيام بذلك ومحاسبتهم وفق القانون، داعيا المواطنين إلى اللجوء للطرق القانونية والقضاء عند اعتراضهم على الملكية.

وثمن المحافظ الرجوب دور طواقم التسوية والهيئات المحلية، التي تعاونت معها لإنجاز المشروع وفق البرنامج الذي وضعته هيئة تسوية الأراضي.

من جانبها، أطلعت مأمورة تسوية الاراضي في مكتب تسوية قرية تعنك هزار سلامة، المحافظ الرجوب، على سير العمل والمعيقات التي تواجه المكتب، بحضور رئيس المجلس القروي طلال حسين، وعدد من أعضاء المجلس، وأمين سر فتح في القرية رائد أبو قذيلة .

وتطرقت سلامة إلى بعض المعيقات التي واجهت عمل المكتب، وعدم تعاون بعض المواطنين في تسجيل ملكية الاراضي، شاكرة المحافظ على اهتمامه ومتابعته لهذا الملف واستجابته للدعوة للاطلاع عن كثب على بعض المعيقات والإشكاليات التي تواجه العمل، مثمنة دعم المجلس القروي لعمل المكتب.