اتهام 3 مقدسيين بالتخطيط لتنفيذ هجوم خطير لصالح حماس

القدس المحتلة / سما /

قدم الإدعاء العام الإسرائيلي، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد ثلاثة شبان من سكان شرقي القدس بتهمة التخطيط لهجوم خطير لصالح حركة حماس.

وبحسب اللائحة، فإن الشابان محمود عبد اللطيف وآدم مسلماني التقيا في سجن نفحة عام 2017، وأجريا اتصالا بينهما واتفقا على تنفيذ هجوم على شاطئ تل ابيب لصالح حركة حماس. زاعمةً أن عبد اللطيف أوضح لصديقه مسلماني أنه يجب تنفيذ الهجوم بعيدا عن القدس في ظل التعزيزات والهجمات الكبيرة التي وقعت في المدينة إبان ذلك.

وأشارت إلى أنه بعد الإفراج عنهم في فبراير/ شباط عام 2019، التقيا مع أحد نشطاء حماس في اسطنبول، حيث اقترح الأخير اغتيال شخصية إسرائيلية مهمة مثل نير بركات أو يهودا غليك أو روني الشيخ. مشيرةً إلى أن هذا الناشط أرسل لهم فيما بعد أموال.

وأشار بيان الإدعاء إلى أنه تم اعتقال ثالث كان على اتصال بناشط حماس في تركيا وقام بتمويل الهجوم

وتضمنت لائحة الاتهام التخطيط لهجوم قاتل ومحاولة تنفيذ "جريمة إرهابية خطيرة" والاتصال بعميل أجنبي. حيث تم تقديم اللائحة وطلب تمديد اعتقالهم لحين استكمال الإجراءات بحقهم.