المنصات الرقمية طوق نجاة الفضائيات المصرية

القاهرة /وكالات/

تتسابق القنوات المصرية على عرض محتواها الإعلامي في رمضان الحالي من مسلسلات وبرامج على منصات رقمية إلكترونية مختلفة في محاولة لاستهداف المشاهد العربي والوصول إلى جميع الفئات سواء عبر التلفاز أو الهواتف الذكية.

وقررت قناة" TeN" الفضائيةالمصرية عرض محتوى برامجها ومسلسلاتها على منصة iflix حصريًا لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجانب منصة (آير بوكس) وداخل سيارات أوبر ومنصتي يويتوب وديلي موشن. وأعلنت القناة ، في بيان صحفي اليوم الاحد ، إن خريطتها البرامجية الجديدة خلال الشهر الكريم تضم 25 عملا برامجيًا يلبي جميع رغبات أفراد الأسرة المصرية والعربية .

وأكد الاعلامي نشأت الديهي، الرئيس التنفيذي للقناة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن القناة سعت من خلال خريطتها البرامجية تقديم موسم مختلف ومميز، خلال رمضان، من خلال مجموعة برامج وأعمال تخاطب جميع شرائح المجتمع.

وأضاف أن القناة تقدم 25 عملا متنوعًا بين الديني والمجتمعي والثقافي والفني والرياضي بشكل يناسب جميع الفئات ويحترم عقل وثقافة الأسرة المصرية خلال الشهر الكريم. وأشار إلى تقديمه في رمضان برنامج " أهل الشر" الذي يكشف فيه صفحات المضللين والجماعات التي انتهجت العنف واستخدام السلاح والتكفير ، لافتا إلى أن القناة لم تغفل الكوميديا حيث يستمتع المشاهدون بمسلسل "بروفا" للنجم المصري أحمد فهمي واللبنانية ماغي بوغصن ، الذي يعرض حصريا حيث يناقش المسلسل قضية تأثير العالم الافتراضي والسوشيال ميديا على حياتنا.

وتحدث الديهي عن عرض القناة للمسلسل الكوميدي "سوبر ميرو" يوميا حيث تجسد الفنانة إيمي سمير غانم شخصية طاميرة البطلة الخارقة وتعمل صحفية في إحدى المجلات الصحفية، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية ، مشيرا إلى تقديم ثلاثة برامج دينية فضلا عن مسلسلين تاريخيين هما " حرملك" و"العاشق صراع الجواري". وأكد الديهيأنهم يهدفون إلى تنوير المشاهد من خلال مجموعة من البرامج الثقافية والاجتماعية، وكذلك الفنية. وكانت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت منذ أيام عن خدمة جديدة عبر إحدى شركاتها، وهي إطلاق منصة رقمية للمحتوي الإعلامي باسم "واتش إت Watch iT" وهي منصة لعرض الأعمال الخاصة بشركة الإنتاج وخصوصا مسلسلات الموسم الرمضاني الجاري.