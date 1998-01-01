  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تحريض إسرائيلي ضد سفير روسي التقى عوائل شهداء وأسرى

الأحد 12 مايو 2019 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحريض إسرائيلي ضد سفير روسي التقى عوائل شهداء وأسرى


رام الله / سما /

 نشر موقع مجلة ماكور ريشون العبرية، اليوم الأحد، تقريرا تحريضيا ضد السفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية حيدر أغانين بعد أن التقى في رام الله مؤخرا مع عدد من عوائل الشهداء والأسرى.

وبحسب موقع المجلة، فإن السفير الروسي التقى مع عائلة الشهيد معتز وشحة الذي اغتالته قوة إسرائيلية خاصة عام 2014 بتهمة النشاط في الجبهة الشعبية.

وأشار إلى أن السفير التقى بعوائل أخرى منها عائلة الطفل محمد أبو خضير الذي أحرق على يد مستوطنين في القدس عام 2014، إلى جانب عوائل أسرى فلسطينيين.

واعتبر الموقع مثل هذه الزيارات بأنها "تشجيع على الإرهاب" من قبل دولة لها علاقات مع إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

كاتب امريكي: إسرائيل حققت معظم أهدافها وأسوأ ما بـ"صفقة القرن" بالنسبة لها التالي..

الهباش يوضح حقيقة التصريحات المنسوبة اليه بشأن رواتب الموظفين بغزة

مهمة الوفد المصري في تل أبيب: غزة ربما تشهد انتعاشة مؤقتة خلال الساعات القليلة المقبلة

دعوة إسرائيلية لتهجير فلسطينيي غزة إلى أوروبا

غرينبلات يكشف عن موعد نشر " صفقة القرن "

فيديو ..حرب طاحنة في جامعة جزائرية بين صائمين ومفطرين

هنية يهاتف تميم ..وهذا ما بحثاه ...

الأخبار الرئيسية

اشتيه

اشتيه: الوضع سيئ ومتفاقم في غزة وتحويل الأنظار تجاه القطاع من خلال الحروب والحصار غرضه التالي..

تل ابيب: إيران قد تطلق صواريخ على إسرائيل من خلال حزب الله او الجهاد الإسلامي

الاحتلال : قوة فصائل غزة تعادل حزب الله الان وسيطلقون الف صاروخ على اسرائيل يوميا في الحرب القامة

هارتس تتحدث عن اهمية اعادة احتلال غزة والتطور النوعي في قدرات المقاومة الصاروخية

المرحلة الاولى من التفاهمات.. الكشف عن موعد وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة