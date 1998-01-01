تحريض إسرائيلي ضد سفير روسي التقى عوائل شهداء وأسرى

رام الله / سما /

نشر موقع مجلة ماكور ريشون العبرية، اليوم الأحد، تقريرا تحريضيا ضد السفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية حيدر أغانين بعد أن التقى في رام الله مؤخرا مع عدد من عوائل الشهداء والأسرى.

وبحسب موقع المجلة، فإن السفير الروسي التقى مع عائلة الشهيد معتز وشحة الذي اغتالته قوة إسرائيلية خاصة عام 2014 بتهمة النشاط في الجبهة الشعبية.

وأشار إلى أن السفير التقى بعوائل أخرى منها عائلة الطفل محمد أبو خضير الذي أحرق على يد مستوطنين في القدس عام 2014، إلى جانب عوائل أسرى فلسطينيين.

واعتبر الموقع مثل هذه الزيارات بأنها "تشجيع على الإرهاب" من قبل دولة لها علاقات مع إسرائيل.