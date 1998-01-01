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كشف ملابسات قضية تشهير وابتزاز على " فيس بوك" في طوباس

الأحد 12 مايو 2019 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف ملابسات قضية تشهير وابتزاز على " فيس بوك" في طوباس


طوباس /سما/

كشفت الشرطة اليوم ملابسات قضية ابتزاز وتشهير طالت احدى المواطنات عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) في محافظة طوباس .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها احد المواطنات للشرطة حول تعرضها للابتزاز والتشهير على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من قبل مجهول ، وعلى الفور بدأت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة ، وأضاف البيان، بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة ألالكترونية فقد تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به ، والقاء القبض علية واحالته الى النيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني بحقه اصولا .

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