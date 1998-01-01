حماس تعلق على تبرئة قاتل عائلة دوابشة في نابلس!

غزة/سما/

أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الاحد، أن تبرئة محكمة الاحتلال لقتلة عائلة دوابشة، هو تأكيد جديد على مشاركة كل المؤسسات الإسرائيلية في الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني.

وأضاف قاسم، قتل عائلة دوابشة، والغطاء الذي حصل عليه القتلة من المؤسسة الأمنية ثم القضائية، يؤكد أننا أمام جريمة حرب، يجب أن يُقدم أركانها لمحكمة الجنايات الدولية.

وأشار إلى أن جرائم المستوطنين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية، يتطلب دائماً استمرار المقاومة وتفعليها، وأن تتوقف السلطة عن سياسة التعاون الأمني مع الاحتلال.