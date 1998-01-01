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بمشاركة بنك فلسطين ومؤسسة التعاون

زيارة تفقدية لمشاريع زراعية مدرة للدخل ضمن برنامج "وجد" لرعاية الأيتام

الأحد 12 مايو 2019 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيارة تفقدية لمشاريع زراعية مدرة للدخل ضمن برنامج "وجد" لرعاية الأيتام


غزة / سما/

[A group of people standing in a garden Description automatically generated]  قام وفد من بنك فلسطين و"التعاون" بزيارة تفقدية لمشروع تمكين الأمهات وكذلك التمكين الاقتصادي للشباب الأيتام، والاطلاع على أثر التدخلات في توفير دخل مستدام للعائلات الايتام من خلال مشروعات زراعية صغيرة مدرة للدخل.

وخلال الزيارة تم لقاء عدد من المستفيدات والحديث معهن عن أثر المشروع في حياة أسرهن.

وقد أبدت المستفيدات رضاهن عن الخدمات المقدمة من قبل البرنامج، موجهين شكرهن لبنك فلسطين وممولي البرنامج ومؤسسة التعاون.

تقول السيدة آمنة أبو معلا إحدى الأمهات المستفيدات: "الحمام الزراعي يعطيني دخل كافي لنعيش انا واولادي حياة كريمة، حيث نزرع الحمام عدة مرات وصار عندنا خبرة في تسويق المنتج، والشهر الماضي تم تصدير ثمار البندورة من انتاجنا، بصراحة كثير مبسوطة على المشروع".

في حين أعربت اسلام سمور وهي احدى الشابات اللواتي فقدن معيلهن الرئيسي خلال عدوان 2014، عن رضاها على المشروع والذي تزرعه بشكل دوري بالبندورة والخيار ويوفر لها ولأسرتها دخل مستدام.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن برنامج "وجد" لرعاية الأيتام، الذي أطلقته "التعاون"، وصندوق قطر للتنمية الممول الرئيسي للبرنامج، وبمساهمة من بنك فلسطين، وصندوق الحاج هاشم عطا الشوا للوقف الخيري لدعم أيتام العدوان على غزة 2014. ويهدف البرنامج إلى تمكين الأيتام وعائلاتهم من العيش بكرامة، والمضي قدماً لتحقيق طموحاتهم وآمالهم، ليصبحوا أفراداً فاعلين في مجتمعاتهم

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