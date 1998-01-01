اشتية يتلقى رسائل تهنئة من نظرائه الإيطالي والهولندي والسويدي

رام الله / سما /

تلقي رئيس الوزراء محمد اشتية، رسائل تهنئة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والهولندي مارك روته، والسويدي ستيفان لوفين، هنأوه فيها بتوليه منصبه وتمنوا له النجاح بالمهمات الجديدة.

وكتب كونتي في رسالته: "علاقات الصداقة الإيطالية الفلسطينية صلبة وعميقة الجذور، عبر السنوات بنينا تعاونا قويا بهدف دعم عملية بناء الدولة الفلسطينية".

وتابع: "تشكيل حكومتكم جاء في لحظات حاسمة لفلسطين ولمنظور عملية السلام، نحن مقتنعون بشدة أن حل الدولتين وحده المستند إلى قرارات الأمم المتحدة المتعلقة، يمكنه أن يؤدي إلى سلام عادل ودائم، وهذه قضية هامة لاستقرار المنطقة."

وقال روته: "أتطلع للعمل معكم بروح الصداقة لتعميق العلاقات الهولندية الفلسطينية في مجالات السياسة والاقتصاد والتنمية. وأود الإشارة إلى الشراكة القوية في تطوير الاقتصاد الفلسطيني والمؤسسات العامة، الذي نريد له الاستمرار خلال السنوات القادمة".

من جانبه، كتب لوفين في رسالته: "أتمنى لكم النجاح في مساعيكم المهمة وأتطلع لتعزيز الحوار والتعاون ما بين بلادنا".