أبو مويس يبحث مع القنصل البريطاني تعزيز التعاون لخدمة التعليم العالي

رام الله / سما /

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، مع القنصل البريطاني العام فيليب هول، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة قطاع التعليم العالي.

وبحث أبو مويس خلال اللقاء سبل رفع قدرات المحاضرين العاملين في الجامعات الفلسطينية بمجال اللغة الإنجليزية المهنية ضمن برامج تدريبية تعتمد أنظمة التعليم الإلكتروني الحديثة، وزيادة عدد المنح الدراسية للطلبة وتوجيه هذه المنح وفق الأولويات الوطنية.

وأكد السعي الدائم لتعزيز الشراكات على المستويين المحلي والدولي لمواصلة تطوير وتحديث قطاع التعليم العالي، وتعزيز البحث العلمي باعتباره من المقومات المهمة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني وإرساء دعائم الدولة المستقلة.

من جانبه، ثمن القنصل البريطاني الجهود التطويرية التي تقودها الوزارة، مؤكداً استمرار التعاون لخدمة التعليم العالي؛ وتجويد مخرجات هذا القطاع الاستراتيجي.