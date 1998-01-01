  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اتحاد المقاولين يناقش تدني أسعار المقاولين غير المسبوق في عطاءات غزة

الأحد 12 مايو 2019 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

عقد اتحاد المقاولين بغزة مساء السبت اجتماع تشاوري للبحث في تدني أسعار المقاولين غير المسبوق في العطاءات التي تطرح في قطاع غزة.

وشدد رئيس الاتحاد أسامة كحيل أنه من باب الحرص على عدالة توزيع المشاريع على المقاولين في ظل ندرة المشاريع، قرر الاتحاد مخاطبة الجهات المشغلة ووضع الأليات اللازمة لضمان توزيع عادل للمشاريع.

وأوضح كحيل أن الدائرة الفنية للعقود والعطاءات ستحدد السعر المنطقي الذي يلائم المواصفات والمعايير، وترفع توصية بالسعر المناسب لمجلس إدارة الاتحاد، وبناء عليه سيتخذ الاتحاد الخطوات المناسبة. 

وأكد كحيل أن المقاولين الذين لديهم مشاريع كبيرة قيد التنفيذ لا يحق لهم التقدم لمناقصات جديدة لضمان عدالة توزيع المشاريع على المقاولين.

وتناول الاجتماع الذي حضره مجموعة واسعة من المقاولين قضية فارق الأسعار الكبير في عطاء مستشفى الوفاء البالغ 700 ألف دولار بقيمة 30% من تقديرات المشروع.

وأكد كحيل أن الاتحاد سيخاطب المؤسسات التي تطرح مناقصات في حال وجود فارق غير منطقي في الأسعار لتوضيح السعر المناسب.
 
وحضر الاجتماع مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء اللجان والدائرة الفنية للعقود والعطاءات والمقاولين المشاركين في العطاء الذي أعلنت عنه الهيئة العربية الدولية لإعمار غزة لبناء مستشفى الوفاء.

يشار إلى أن الدائرة الفنية للعقود والعطاءات مكونة من مقاولين ومهندسين مشهود لهم بالنزاهة والخبرة وسط قطاع الإنشاءات.

وقد شهد اتحاد المقاولين مؤخرا انتخابات ديمقراطية بمشاركة واسعة أفرزت مجلس إدارة جديد يعمل على تطوير قطاع الانشاءات الصناعية في ظل تحول اتحاد المقاولين من جمعية إلى نقابة وطنية متكاملة الأركان.

ا
ق
ل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: لهذا السبب.. امتنعت حماس عن إطلاق الصواريخ على غوش دان بتل ابيب

كاتب امريكي: إسرائيل حققت معظم أهدافها وأسوأ ما بـ"صفقة القرن" بالنسبة لها التالي..

الهباش يوضح حقيقة التصريحات المنسوبة اليه بشأن رواتب الموظفين بغزة

غرينبلات يكشف عن موعد نشر " صفقة القرن "

فيديو ..حرب طاحنة في جامعة جزائرية بين صائمين ومفطرين

هنية يهاتف تميم ..وهذا ما بحثاه ...

عريقات يعلق على ما تم تداوله حول كتيب "رئيسنا قدوتنا"!

الأخبار الرئيسية

تل ابيب: إيران قد تطلق صواريخ على إسرائيل من خلال حزب الله او الجهاد الإسلامي

الاحتلال : قوة فصائل غزة تعادل حزب الله الان وسيطلقون الف صاروخ على اسرائيل يوميا في الحرب القامة

هارتس تتحدث عن اهمية اعادة احتلال غزة والتطور النوعي في قدرات المقاومة الصاروخية

المرحلة الاولى من التفاهمات.. الكشف عن موعد وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

مهمة الوفد المصري في تل أبيب: غزة ربما تشهد انتعاشة مؤقتة خلال الساعات القليلة المقبلة