  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية" تعلن نتائج اختبار التوظيف للعام 2019

الأحد 12 مايو 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تعلن نتائج اختبار التوظيف للعام 2019


رام الله / سما /

أعلنت لجنة الامتحانات العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم برئاسة وزيرها مروان عورتاني، اليوم الأحد، نتائج اختبار التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والإرشاد التربوي والسكرتاريا للعام الدراسي 2019-2020.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أنه بإمكان المتقدمين للاختبار معرفة نتيجتهم من خلال مديريات التربية والتعليم، ومن حسابات المتقدمين على البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام، مؤكدة أن الناجحين في الاختبار سيتم مقابلتهم كل في مديريته وفق جدول سيتم الإعلان عنه لاحقا.

يشار إلى أن عدد الذين سجلوا لاختبار التوظيف لهذا العام بلغ 52158 متقدما، في 65 تخصصا، في 17 مديرية.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: لهذا السبب.. امتنعت حماس عن إطلاق الصواريخ على غوش دان بتل ابيب

كاتب امريكي: إسرائيل حققت معظم أهدافها وأسوأ ما بـ"صفقة القرن" بالنسبة لها التالي..

الهباش يوضح حقيقة التصريحات المنسوبة اليه بشأن رواتب الموظفين بغزة

غرينبلات يكشف عن موعد نشر " صفقة القرن "

هنية يهاتف تميم ..وهذا ما بحثاه ...

فيديو ..حرب طاحنة في جامعة جزائرية بين صائمين ومفطرين

عريقات يعلق على ما تم تداوله حول كتيب "رئيسنا قدوتنا"!

الأخبار الرئيسية

تل ابيب: إيران قد تطلق صواريخ على إسرائيل من خلال حزب الله او الجهاد الإسلامي

الاحتلال : قوة فصائل غزة تعادل حزب الله الان وسيطلقون الف صاروخ على اسرائيل يوميا في الحرب القامة

هارتس تتحدث عن اهمية اعادة احتلال غزة والتطور النوعي في قدرات المقاومة الصاروخية

المرحلة الاولى من التفاهمات.. الكشف عن موعد وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

مهمة الوفد المصري في تل أبيب: غزة ربما تشهد انتعاشة مؤقتة خلال الساعات القليلة المقبلة