"التربية" تعلن نتائج اختبار التوظيف للعام 2019

رام الله / سما /

أعلنت لجنة الامتحانات العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم برئاسة وزيرها مروان عورتاني، اليوم الأحد، نتائج اختبار التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والإرشاد التربوي والسكرتاريا للعام الدراسي 2019-2020.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أنه بإمكان المتقدمين للاختبار معرفة نتيجتهم من خلال مديريات التربية والتعليم، ومن حسابات المتقدمين على البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام، مؤكدة أن الناجحين في الاختبار سيتم مقابلتهم كل في مديريته وفق جدول سيتم الإعلان عنه لاحقا.

يشار إلى أن عدد الذين سجلوا لاختبار التوظيف لهذا العام بلغ 52158 متقدما، في 65 تخصصا، في 17 مديرية.