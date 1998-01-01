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صفقة قضائية لتبرئة مستوطن من جريمة إحراق عائلة دوابشة

الأحد 12 مايو 2019 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
صفقة قضائية لتبرئة مستوطن من جريمة إحراق عائلة دوابشة


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت القناة العبرية السابعة، ظهر اليوم الأحد، أنه سيتم التوقيع على اتفاق بين فريق الدفاع عن مستوطن إسرائيلي متهم بالمشاركة في إحراق وقتل عائلة دوابشة في قرية دوما بنابلس عام 2015، والنيابة العامة لتبرئته من الجريمة.

وبحسب القناة، فإن الاتفاق يقضي باعتراف المستوطن بارتكابه جرائم مختلفة ضد الفلسطينيين، مع تعديل لائحة الاتهام ضده بشأن قضية عائلة دوابشة وعدم توجيه أي اتهام له بالقتل أو الحرق.

كما سيتم إلغاء بعض الاتهامات الخطيرة التي وجهت إليه بداية القضية وتبرئته من تورطه بإحراق كنيسة دورميتيون وتهم أخرى. في حين يجري التفاوض بشأن عضويته في منظمة إرهابية وستستمر محاكمته بهذا الشأن.

ووصفت القناة بأن هذه الصفقة "مثيرة جدا" خاصةً بعد إصرار جهاز الشاباك طوال محاكمة المستوطن على أنه اشترك مع المستوطن عميرام بن أوليل في إحراق المنزل وقتل عائلة دوابشة.

وقالت مصادر قانونية إسرائيلية إن هذا يمثل انهيارا آخر لتحقيق الشاباك وطرحه للقضية ومن يقف خلف الحادث. مضيفةً أنه من المتوقع أن يساعد ذلك المستوطن الآخر بن أوليل على إثبات برائته.

يشار إلى أن المحكمة المحلية رفضت اعترافات المستوطن ذاته والمستوطن الآخر بن أوليل، بعد أن قالا أنهما اعترفا تحت التعذيب، لكن تم قبول بعض اعترافات بن أوليل ومن المتوقع أن تستمر محاكمته.

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