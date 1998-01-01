تل ابيب: إيران قد تطلق صواريخ على إسرائيل من خلال حزب الله او الجهاد الإسلامي

القدس المحتلة / سما /

تطرق وزير الطاقة الاسرائيلي، يوفال شتاينتس، العضو في المجلس الوزاري المصغر لشؤون الامن والسياسة، وهو من حزب "الليكود" الحاكم في إسرائيل، الى التوتر المتصاعد في الخليج بين إيران والولايات المتحدة الامريكية.

وقال خلال لقاء مع موقع صحيفة يديعوت احرنوت على شبكة الانترنت "إن الأمور آخذة بالتصعيد، ولا يمكنني استثناء أي شيء من الاحتمالات. إيران قد تطلق الصواريخ باتجاه إسرائيل".

وأضاف شتاينتس انه لا يستبعد هجوم إيراني من خلال "حزب الله" او "الجهاد الإسلامي"، وقال "إن العقوبات الامريكية قصمت ظهر الاقتصاد الإيراني – ومن المرتقب ظهور موجة احتجاجات جديدة هناك اشد من سابقتها".

و سرعت الولايات المتحدة من وتيرة حشدها لمزيد من قواتها المتعددة لمواجهة أي هجمات إيرانية محتملة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن السفينة الحربية "يو إس إس أرلينغتون" التي تضم على متنها قوات من مشاة البحرية "المارينز" وعربات برمائية ومعدات ومروحيات إلى جانب منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي في طريقها إلى الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التحركات وسط تقارير تفيد، نقلا عن مسؤولين أميركيين، بأن إيران حملت صواريخ باليستية قصيرة المدى على قوارب بمحاذاة سواحلها على الخليج.

الى ذلك نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصادر دبلوماسية أن البيت الأبيض أجرى اتصالاً برئاسة سويسرا التي ترعى مصالح أميركا في إيران وأعطاها رقم هاتف يتيح للإيرانيين التواصل مع البيت الأبيض مباشرة في حال أرادوا التفاوض.

ورداً على مبادرة ترامب، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي أمس إن "إرسال رقم الهاتف لا يحل مشكلة العلاقات الثنائية بين البلدين. لديهم أرقام اتصالاتنا إذا اقتضت الضرورة".