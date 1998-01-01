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فريدمان ينشر مقالة في صحيفة إسرائيلية للتأكيد على "يهودية القدس"

الأحد 12 مايو 2019 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريدمان ينشر مقالة في صحيفة إسرائيلية للتأكيد على "يهودية القدس"


القدس المحتلة / سما /

نشر ديفيد فريدمان السفير الأميركي لدى إسرائيل، في صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، مقالا بمناسبة مرور سنة على نقل السفارة الأمريكية للقدس.

واعتبر فريدمان في مقالته أن القدس هي "العاصمة الأبدية لإسرائيل" وأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة كان شجاعا بعد 23 عاما من إقرار الكونغرس لمثل هذا القرار دون تنفيذه.

وقال "إن قرار الرئيس ترامب اعترف بالحقيقة المهمة التي يحاول أعداء إسرائيل محوها منذ فترة طويلة، بأن القدس يهودية منذ 3 آلاف عام".

ولفت إلى أنه في عام 1995 وافق الكونغرس بأغلبية ساحقة على "قانون السفارة" الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيرا إلى أن الرؤساء السابقين للولايات المتحدة بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما وجدوا أسبابا مختلفة لتجنب القانون، ووقعوا على أكثر من 40 قرارا لتأجيل الخطوة.

وأضاف السفير "ثم جاء الرئيس ترامب، وأعلن القدس عاصمة لإسرائيل". مشيرا إلى فشل الجهود الدولية والأممية بمنع هذه الخطوة.

وتفاخر فريدمان بمبنى السفارة الكبير وسط القدس وعمل 100 دبلوماسي أميركي فيه.

وقال في ختام مقالته "نقل السفارة الأميركية يضع الولايات المتحدة بحزم على الجانب الأيمن من التاريخ".

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