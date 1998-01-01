  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة باهظة لمدان في قضية بيع مواد مخدرة

الأحد 12 مايو 2019 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي موسى سياعرة والقاضي ماجد المشارقة واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم (م،م،ع) والمتهم (ر،ف،ش) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وعملا بأحكام المادة 33 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 75 فان المحكمة تقرر الحكم على المدانين الأول والثاني بالغرامة مبلغ خمسين ألف شيكل والحبس مدة عشر سنوات .

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (أ،م،د) بتهمة الاتجار بالأغلبية بالمواد المخدرة خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني

حيث جاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خضر الطوباسي.

#الأشغال الشاقة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: لهذا السبب.. امتنعت حماس عن إطلاق الصواريخ على غوش دان بتل ابيب

كاتب امريكي: إسرائيل حققت معظم أهدافها وأسوأ ما بـ"صفقة القرن" بالنسبة لها التالي..

عبد الباري عطوان يتحدث عن حرب غزة الكبرى القادمة واعادة احتلال القطاع ..

الهباش يوضح حقيقة التصريحات المنسوبة اليه بشأن رواتب الموظفين بغزة

صحيفة: العمادي وميلادينوف يصلان غزة الاثنين بالتزامن مع دخول المنحة القطرية

البشير يعترف بالتهم الموجهة إليه : اصابتنا دعوة المظلوم ..دولة خليجية تعرض استضافته

هنية يهاتف تميم ..وهذا ما بحثاه ...

الأخبار الرئيسية

هارتس تتحدث عن اهمية اعادة احتلال غزة والتطور النوعي في قدرات المقاومة الصاروخية

المرحلة الاولى من التفاهمات.. الكشف عن موعد وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

مهمة الوفد المصري في تل أبيب: غزة ربما تشهد انتعاشة مؤقتة خلال الساعات القليلة المقبلة

الرئيس: سندفع اخر قرش معنا للاسرى والشهداء فهم "التاج على رؤوسنا" ولن نقبل صفقة القرن

غرينبلات يكشف عن موعد نشر " صفقة القرن "