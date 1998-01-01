  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة تبحث تعزيز التعاون مع مدير الخدمات الطبية العسكرية

الأحد 12 مايو 2019 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة مع مدير عام الخدمات الطبية العسكرية اللواء طبيب ميسون البنا تعزيز التعاون وتنظيم ملف التحويلات الطبية بين الوزارة والخدمات الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة الكيلة، اليوم الأحد، مع مدير عام الخدمات الطبية العسكرية، وبحضور مسؤول التحويلات في الخدمات الطبية العسكرية عقيد طبيب جمال سعد، ومدير التحويلات الطبية في وزارة الصحة د. هيثم الهدري.

وأكدت وزيرة الصحة أهمية التكامل والتعاون ما بين الوزارة والخدمات الطبية في سبيل تسهيل تقديم الخدمات الصحية للعسكريين.

#وزيرة الصحة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: لهذا السبب.. امتنعت حماس عن إطلاق الصواريخ على غوش دان بتل ابيب

كاتب امريكي: إسرائيل حققت معظم أهدافها وأسوأ ما بـ"صفقة القرن" بالنسبة لها التالي..

عبد الباري عطوان يتحدث عن حرب غزة الكبرى القادمة واعادة احتلال القطاع ..

الهباش يوضح حقيقة التصريحات المنسوبة اليه بشأن رواتب الموظفين بغزة

صحيفة: العمادي وميلادينوف يصلان غزة الاثنين بالتزامن مع دخول المنحة القطرية

البشير يعترف بالتهم الموجهة إليه : اصابتنا دعوة المظلوم ..دولة خليجية تعرض استضافته

هنية يهاتف تميم ..وهذا ما بحثاه ...

الأخبار الرئيسية

هارتس تتحدث عن اهمية اعادة احتلال غزة والتطور النوعي في قدرات المقاومة الصاروخية

المرحلة الاولى من التفاهمات.. الكشف عن موعد وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

مهمة الوفد المصري في تل أبيب: غزة ربما تشهد انتعاشة مؤقتة خلال الساعات القليلة المقبلة

الرئيس: سندفع اخر قرش معنا للاسرى والشهداء فهم "التاج على رؤوسنا" ولن نقبل صفقة القرن

غرينبلات يكشف عن موعد نشر " صفقة القرن "