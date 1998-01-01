وزيرة الصحة تبحث تعزيز التعاون مع مدير الخدمات الطبية العسكرية

رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة مع مدير عام الخدمات الطبية العسكرية اللواء طبيب ميسون البنا تعزيز التعاون وتنظيم ملف التحويلات الطبية بين الوزارة والخدمات الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة الكيلة، اليوم الأحد، مع مدير عام الخدمات الطبية العسكرية، وبحضور مسؤول التحويلات في الخدمات الطبية العسكرية عقيد طبيب جمال سعد، ومدير التحويلات الطبية في وزارة الصحة د. هيثم الهدري.

وأكدت وزيرة الصحة أهمية التكامل والتعاون ما بين الوزارة والخدمات الطبية في سبيل تسهيل تقديم الخدمات الصحية للعسكريين.