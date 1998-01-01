  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الرجوب يدين اقتحام الاحتلال لجمعية برج اللقلق

الأحد 12 مايو 2019 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يدين اقتحام الاحتلال لجمعية برج اللقلق


رام الله / سما /

دان اللواء جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اقتحام قوات الاحتلال لمقر جمعية برج اللقلق صباح الجمعة في مدينة القدس، بهدف هدم فانوس القدس الرمضاني، في محاولة واضحة لتنغيص فرحة المقدسيين بالشهر الفضيل.

وأكد الرجوب أن اقتحام الاحتلال للجمعية يأتي في إطار الخطة الممنهجة التي يتبعها الاحتلال في سبيل عرقلة عجلة تطوير الرياضة الفلسطينية، واستمرار لمحاولاته لتدميرها من خلال استهداف المؤسسات والمنشآت الرياضية، مؤكدا على أن الاحتلال مازال يرى في الرياضة الفلسطينية مصدر إزعاج كبير له.

ووصف اللواء جبريل الرجوب في بيان صحفي صدر عنه الجمعة الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية بالمشينة، ومؤكدا على أن مثل هذه الانتهاكات تشكل خرقا واضحا لكافة الأعراف والمواثيق الأولمبية والرياضية، وأن الاتحاد الفلسطيني سيواصل العمل في كافة المحافل الدولية في سبيل وضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق الرياضة والرياضيين.

وجدد الرجوب في بيانه التأكيد على إصرار الأسرة الرياضية الفلسطينية مواصلة كافة فعالياتها وأنشطتها من أجل الارتقاء بمستوى الرياضة الفلسطينية ورسالتها الوطنية مؤكدا أن الاحتلال وسياسته لن تحول دون الاستمرار بالنهوض بالمستوى الرياضي في فلسطين

#جبريل الرجوب

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: لهذا السبب.. امتنعت حماس عن إطلاق الصواريخ على غوش دان بتل ابيب

كاتب امريكي: إسرائيل حققت معظم أهدافها وأسوأ ما بـ"صفقة القرن" بالنسبة لها التالي..

عبد الباري عطوان يتحدث عن حرب غزة الكبرى القادمة واعادة احتلال القطاع ..

الهباش يوضح حقيقة التصريحات المنسوبة اليه بشأن رواتب الموظفين بغزة

صحيفة: العمادي وميلادينوف يصلان غزة الاثنين بالتزامن مع دخول المنحة القطرية

البشير يعترف بالتهم الموجهة إليه : اصابتنا دعوة المظلوم ..دولة خليجية تعرض استضافته

هنية يهاتف تميم ..وهذا ما بحثاه ...

الأخبار الرئيسية

هارتس تتحدث عن اهمية اعادة احتلال غزة والتطور النوعي في قدرات المقاومة الصاروخية

المرحلة الاولى من التفاهمات.. الكشف عن موعد وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

مهمة الوفد المصري في تل أبيب: غزة ربما تشهد انتعاشة مؤقتة خلال الساعات القليلة المقبلة

غرينبلات يكشف عن موعد نشر " صفقة القرن "

الرئيس: سندفع اخر قرش معنا للاسرى والشهداء فهم "التاج على رؤوسنا" ولن نقبل صفقة القرن