الرجوب يدين اقتحام الاحتلال لجمعية برج اللقلق

رام الله / سما /

دان اللواء جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اقتحام قوات الاحتلال لمقر جمعية برج اللقلق صباح الجمعة في مدينة القدس، بهدف هدم فانوس القدس الرمضاني، في محاولة واضحة لتنغيص فرحة المقدسيين بالشهر الفضيل.

وأكد الرجوب أن اقتحام الاحتلال للجمعية يأتي في إطار الخطة الممنهجة التي يتبعها الاحتلال في سبيل عرقلة عجلة تطوير الرياضة الفلسطينية، واستمرار لمحاولاته لتدميرها من خلال استهداف المؤسسات والمنشآت الرياضية، مؤكدا على أن الاحتلال مازال يرى في الرياضة الفلسطينية مصدر إزعاج كبير له.

ووصف اللواء جبريل الرجوب في بيان صحفي صدر عنه الجمعة الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية بالمشينة، ومؤكدا على أن مثل هذه الانتهاكات تشكل خرقا واضحا لكافة الأعراف والمواثيق الأولمبية والرياضية، وأن الاتحاد الفلسطيني سيواصل العمل في كافة المحافل الدولية في سبيل وضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق الرياضة والرياضيين.

وجدد الرجوب في بيانه التأكيد على إصرار الأسرة الرياضية الفلسطينية مواصلة كافة فعالياتها وأنشطتها من أجل الارتقاء بمستوى الرياضة الفلسطينية ورسالتها الوطنية مؤكدا أن الاحتلال وسياسته لن تحول دون الاستمرار بالنهوض بالمستوى الرياضي في فلسطين