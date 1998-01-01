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ويل سميث: أُفضل أن أكون ممثلاً عن أن أكون رئيساً لأمريكا

الأحد 12 مايو 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ويل سميث: أُفضل أن أكون ممثلاً عن أن أكون رئيساً لأمريكا


وكالات / سما /

صرح الممثل الأمريكي ويل سميث (50 عاماً) خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، بأنه يفضل أن يعمل في وظيفته الحالية عن أن يكون رئيساً للولايات المتحدة.

وقال سميث في إجابة له عن سؤال عن إمكانية ترشحه لمنصب الرئاسة الأمريكية: "أعتقد أنني أفضل عملي كممثل يهب التسلية للناس".

وأكد سميث قائلاً: "لن أفعل ذلك، وربما أفضل أن أقوم بدور أوباما في السينما، عن أن أدخل كمرشح للرئاسة".

يقدم سميث (بطل فيلم "رجال يرتدون الأسود") في برلين وبصحبة المخرج جاي ريتشي فيلم "علاء الدين" الذي يقوم فيه بدور جني زجاجة علاء الدين.

ومن المقرر أن يعرض فيلم "علاء الدين والمصباح السحري" كمغامرة موسيقية في دور السينما الألمانية، بدءاً من 23 أيار الجاري.

#ويل سميث

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