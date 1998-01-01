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نتنياهو: تم تحديد الموقع الذي ستقام عليه مستوطنة ترامب

الأحد 12 مايو 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: تم تحديد الموقع الذي ستقام عليه مستوطنة ترامب


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تم تحديد موقع على مرتفعات الجولان المحتل لبناء مستوطنة تحمل اسم الرئيس الامريكي تقديراً لاعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

واضاف نتنياهو وفقا لما نقلته المواقع العبرية سيتم تسمية المستوطنة على اسم الرئيس دونالد ترامب. "لقد بدأنا البناء، وسوف احمل الموافقة على التسوية إلى الحكومة المقبلة."
وكان موقع مجلة ماكور ريشون العبرية، قال الاربعاء ان نتنياهو سيضع حجر أساس بناء مستوطنة جديدة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجولان المحتل، وذلك بداية أو منتصف الشهر المقبل.

وأشار إلى أن المستوطنة ستبنى قرب مستوطنة "كيلع ألون" شمال الجولان.

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