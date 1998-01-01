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سويسرا تدشن "سينما السرير".. وتغيير الأغطية فوري

الأحد 12 مايو 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سويسرا تدشن "سينما السرير".. وتغيير الأغطية فوري


وكالات / سما /

شهدت بلدية شبرايتنباخ في سويسرا، الخميس، افتتاح قاعة سينمائية جديدة بخاصية غير مسبوقة، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال المصدر إن الصالة السينمائية الجديدة توفر للمشاهدين أسرّة بدلا من المقاعد العادية والتقليدية، حيث يمكن للمشاهد أن يتابع الفيلم مستلقيا على راحته، وكأنه في منزله.

وذكرت "سينما باثي"، التي تتواجد في شبرايتنباخ القريبة من الحدود السويسرية الألمانية، أن الأسرة متوفرة في قاعة "VIP" (كبار الشخصيات)، مضيفا أن الهدف من هذا التحديث هو جذب عشاق خدمات البث المنزلي مثل "نتلفيكس" و"أمازون برايم" إلى صالات السينما.

وتضم قاعة "كبار الشخصيات" 11 سريرا لشخصين، تحتوي كل واحدة منها على مساند للرأس قابلة للتعديل إلكترونيا.

وتبلغ قيمة تذكرة هذه القاعة 49 فرنكا سويسريا (48 دولار أميركي)، تشمل الطعام والشراب، مقابل 19.5 فرنك (19 دولار) للتذكرة العادية.

وقال فينانزيو دي باكو، الرئيس التنفيذي لشركة "باثي سويسرا"، إنه سيتم تغيير الأغطية بعد نهاية كل فيلم لتجنب مشكلات النظافة، مضيفا أن الأسرّة جرى تجريبها واختبارها بنجاح.

وتابع "النظافة أمر مهم للغاية بالنسبة لنا.. وهذه الخدمة حصرية ولا تتوفر في أي قاعة سينمائية سويسرية أخرى".

#سويسرا #السرير #السينما

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