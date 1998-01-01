"مينسق" يتراجع عن ترشيح نفسه لمنصب الناطق باسم جيش الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأحد، أن "جيل مينسق"، أعلن اليوم لرئيس الأركان أفيف كوخافي، أنه يتراجع عن ترشيح نفسه لمنصب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن قرار مينسق هذا، جاء على خلفية التقارير السابقة، التي كشفت عن طبيعة عمله السابق، كعميل سري بالشرطة الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مينسق قوله: "لا أريد أن يستخدم أي احد وجودي في هذا المنصب، كأداة ضد رئيس الأركان أفيف كوخافي".

وأشارت القناة العبرية، الى أن إعلان كوخافي عن تعيين "مينسق" ناطقا باسم الجيش، أثار عاصفة من الانتقادات في الأوساط السياسية والعسكرية في اسرائيل .