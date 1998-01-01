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"إتيكيت" العزومات في رمضان

الأحد 12 مايو 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إتيكيت" العزومات في رمضان


وكالات / سما /

شهر رمضان الكريم من أهم الفرص للالتزام بالعبادات، ومنها صلة الرحم، والالتزام بالعادات والتقاليد في لم الشمل، وليس أفضل من توطيد العلاقات في المجتمعات العربية من إقامة العزومات بالوجبات الشهية التي يحفل بها المطبخ العربي.

 

وغالبا ما يرتبط حضور الولائم بمجموعة من التصرفات اللبقة الواجب الالتزام بها، أو ما يُسمى بـ”الإتيكيت”، وحتى لا يقع عليكِ حرج أو على السيدة المضيفة، اتبعي هذه النصائح مع أطفالك في عزومات رمضان:

1- عند تنظيم العزومة عليكِ تخصيص مكان للأطفال.

2- سيطري على أطفالك ونبهى عليهم بالتصرف بلياقة.

3- تابعي تصرفات أطفالك حتى يمكنك السيطرة على أي مواقف طارئة.

4- أطعمي طفلك قبل وصول الضيوف، وإذا كنتِ ضيفة فعليك إطعامه قبل الذهاب أو إحضار طعامه معكِ.

5- من الأفضل تعليم الأطفال في عمر الرابعة إتيكيت تناول الطعام؛ حتى لا يسبب لكِ الحرج، وهو في هذا العمر يكون مدركا لأفعاله.

6- لا تضعي طفلا أقل من سنتين أبدا على طاولة الطعام، فالثانية الواحدة كفيلة لحدوث كارثة من نوع ما.

7- لا تنزعجي من أطفال الضيوف، حاولي فقط تدارك الأمر بهدوء تام.

8- لا تخوضي في حديث عن خصوصيات أبناء الغير، تحدثي عن إنجازات أبنائكِ لكن احذري من الخوض في خصوصياتهم التي قد تكون محرجة لهم أمام أفراد العائلة.

#العزومات

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