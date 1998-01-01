"إتيكيت" العزومات في رمضان

وغالبا ما يرتبط حضور الولائم بمجموعة من التصرفات اللبقة الواجب الالتزام بها، أو ما يُسمى بـ”الإتيكيت”، وحتى لا يقع عليكِ حرج أو على السيدة المضيفة، اتبعي هذه النصائح مع أطفالك في عزومات رمضان:

1- عند تنظيم العزومة عليكِ تخصيص مكان للأطفال.

2- سيطري على أطفالك ونبهى عليهم بالتصرف بلياقة.

3- تابعي تصرفات أطفالك حتى يمكنك السيطرة على أي مواقف طارئة.

4- أطعمي طفلك قبل وصول الضيوف، وإذا كنتِ ضيفة فعليك إطعامه قبل الذهاب أو إحضار طعامه معكِ.

5- من الأفضل تعليم الأطفال في عمر الرابعة إتيكيت تناول الطعام؛ حتى لا يسبب لكِ الحرج، وهو في هذا العمر يكون مدركا لأفعاله.