  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيديو ..حرب طاحنة في جامعة جزائرية بين صائمين ومفطرين

الأحد 12 مايو 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو ..حرب طاحنة في جامعة جزائرية بين صائمين ومفطرين


الجزائر- سما-

جرت في جامعة "بوزريعة "الجزائرية، أمس حرب طاحنة، بين طلاب صائمين وآخرين أفطروا في نهار رمضان. وبدأ الشجار بين الجانبين، بسبب رفض الطلاب الصائمين، إفطار زملائهم.

وتطور التلاسن بين الجانبين، إلى مناوشات واشتباكات بالأيدي، في حرم الجامعة، شارك فيها شبان وفتيات.

وبرر بعض المفطرين فعلهم بأنهم "مسيحيون وليسوا ملزمين بالتظاهر بالصيام أمام زملائهم".

وانتشر شريط فيديو صوّره أحد الطلبة المُفطرين في نهار رمضان بعدما داهمهم طلبة صائمون، بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ الأمر بمناوشات كلامية واستفسارات عن سبب تناول الطعام بوضح النهار جهارا في رمضان، ثم تطور إلى اشتباكات بالأيدي والأرجل.

ويظهر من خلال الفيديو أن الطلبة الصائمين لم يهضموا فكرة إفطار هؤلاء، على الملأ فداهموا الوكر الذي يجتمعون فيه للإفطار.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: لهذا السبب.. امتنعت حماس عن إطلاق الصواريخ على غوش دان بتل ابيب

كاتب امريكي: إسرائيل حققت معظم أهدافها وأسوأ ما بـ"صفقة القرن" بالنسبة لها التالي..

عبد الباري عطوان يتحدث عن حرب غزة الكبرى القادمة واعادة احتلال القطاع ..

الهباش يوضح حقيقة التصريحات المنسوبة اليه بشأن رواتب الموظفين بغزة

صحيفة: العمادي وميلادينوف يصلان غزة الاثنين بالتزامن مع دخول المنحة القطرية

البشير يعترف بالتهم الموجهة إليه : اصابتنا دعوة المظلوم ..دولة خليجية تعرض استضافته

هنية يهاتف تميم ..وهذا ما بحثاه ...

الأخبار الرئيسية

هارتس تتحدث عن اهمية اعادة احتلال غزة والتطور النوعي في قدرات المقاومة الصاروخية

المرحلة الاولى من التفاهمات.. الكشف عن موعد وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

مهمة الوفد المصري في تل أبيب: غزة ربما تشهد انتعاشة مؤقتة خلال الساعات القليلة المقبلة

الرئيس: سندفع اخر قرش معنا للاسرى والشهداء فهم "التاج على رؤوسنا" ولن نقبل صفقة القرن

غرينبلات يكشف عن موعد نشر " صفقة القرن "