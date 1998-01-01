  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مورينيو يشدد على أهمية جامعي الكرات في الملاعب

الأحد 12 مايو 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو يشدد على أهمية جامعي الكرات في الملاعب


وكالات / سما /

شدد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على أهمية جامعي الكرات في ملاعب كرة القدم، مستدلا بفتى ملعب "أنفيلد" الشهير، عقب فوز ليفربول الإنجليزي على برشلونة الإسباني (4-0)، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولعب الفتى أواكلي كانونيير "14 عاما"، دورا بارزا في تسجيل "الريدز" الهدف الرابع أمام "البرشا"، بعدما ألقى بالكرة سريعا إلى ألكسندر أرنولد لتنفيذ الركلة الركنية، ليلعبها الأخير بطريقة خادعة إلى زميله ديفوك أوريغي، الذي أودعها الشباك.

وقال مورينيو في تصريحات لقناة "روسيا اليوم": "أنت تحتاج أحيانا لجامعي كرات أذكياء، على دراية بمدى حاجتك للعب رمية تماس أو ركنية بشكل سريع، لذا يجب أن تصلك الكرة بصورة أسرع".

وألمح لتواجده في نادٍ لم يكن يدرك مسؤولوه أبدا أهمية جامعي الكرات خلال المباريات، مضيفا: "الناس لا تعرف أن كل تفصيلة مهمة للغاية في كرة القدم".

وتابع: "في تلك المباراة، هذا الفتى كان ذكيا للغاية، ولا أعلم ما إذا كان لاعبا في الأكاديمية أم لا، لكنه كان يعلم تماما ما يتوجب عليه فعله".

واستطرد: "بعد ذلك، قرأ أرنولد الموقف بطريقة رائعة، فهو لاعب شاب يخوض نصف نهائي دوري الأبطال، وأمضى 80 دقيقة مرهقة داخل أرض الملعب، ولقد رأى كل شيء بشكل واضح، لهذا تصرف بطريقة صحيحة".

#مورينيو

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: لهذا السبب.. امتنعت حماس عن إطلاق الصواريخ على غوش دان بتل ابيب

كاتب امريكي: إسرائيل حققت معظم أهدافها وأسوأ ما بـ"صفقة القرن" بالنسبة لها التالي..

عبد الباري عطوان يتحدث عن حرب غزة الكبرى القادمة واعادة احتلال القطاع ..

الهباش يوضح حقيقة التصريحات المنسوبة اليه بشأن رواتب الموظفين بغزة

صحيفة: العمادي وميلادينوف يصلان غزة الاثنين بالتزامن مع دخول المنحة القطرية

البشير يعترف بالتهم الموجهة إليه : اصابتنا دعوة المظلوم ..دولة خليجية تعرض استضافته

هنية يهاتف تميم ..وهذا ما بحثاه ...

الأخبار الرئيسية

هارتس تتحدث عن اهمية اعادة احتلال غزة والتطور النوعي في قدرات المقاومة الصاروخية

المرحلة الاولى من التفاهمات.. الكشف عن موعد وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

مهمة الوفد المصري في تل أبيب: غزة ربما تشهد انتعاشة مؤقتة خلال الساعات القليلة المقبلة

غرينبلات يكشف عن موعد نشر " صفقة القرن "

الرئيس: سندفع اخر قرش معنا للاسرى والشهداء فهم "التاج على رؤوسنا" ولن نقبل صفقة القرن