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أبو دان أول صفقات الجلاء في الانتقالات الصيفية

الأحد 12 مايو 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو دان أول صفقات الجلاء في الانتقالات الصيفية


غزة / سما /

كشف نادي الجلاء عن أول صفقاته في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل 2019-2020 في قطاع غزة.

وأكد النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", أنه تعاقد مع المهاجم إسماعيل أبو دان مدة موسم واحد, عقب نهاية عقده مع المجمع الإسلامي.

ويعدّ أبو دان إضافة جيدة لخط هجوم الجلاء, في ظل سعي النادي لضم لاعبين أقوياء, بهدف المنافسة على خطف إحدى بطاقتي الصعود للممتازة الموسم المقبل.

يشار إلى أن الجلاء أعلن قبل أيام قليلة, عن تجديده الثقة بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدرب جهاد السدودي.

#إسماعيل أبو دان

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