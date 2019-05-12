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الدفاع المدني يتعامل مع 316 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الأحد 12 مايو 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 316 حادث منها 210 حادث حريق و106 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة ؛ نتج عن مجموع الحوادث إصابة 60 شخص في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر اليوم الأحد 12/5/2019 ، أن حوادث الحريق كانت في منازل ومركبات ومنجرة ومؤسسة عامة ومحل تجاري ومخزن ومطعم وأعشاب وأشجار مثمرة وحرجية ومحاصيل زراعية ومحولات وأعمدة كهرباء وحالات حرائق مختلفة ، وعن أسباب وقوع الحوادث كانت نتيجة الحرق العمد والإهمال وتماس كهربائي وعبث الأطفال وأعمال شغب وشجار وأسباب مجهولة .

وأضاف التقرير أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير ، وحالات إنقاذ محاصرين ، وحالات إنهيار ، وإنقاذ حيوانات وسحب مركبات وحالات فتح طرق ، ومعالجة تسرب للغاز المنزلي والتخلص من آفات ضارة ، وإنقاذ من مكان مغلق ، وحالات إزالة أشجار وإزالة زيوت وغيرها ؛ وعن أسباب حالات الإنقاذ كانت : نتيجة إنزلاق مركبات وتصادم وتدهور مركبات ، وحالات ناتجة عن الكهرباء ، وحالات بمصاعد كهربائية عالقة ، وإنقاذ من منزل مغلق ، ونتيجة للإهمال ، وحالات نتيجة عوامل طبيعية وأسباب مختلفة .

على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 270 تصريحاً بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 979 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 172 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن .

وأشار التقرير إلى إتمام عقد 19 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية ومدارس وغيرها ، وتنفيذ تمارين إخلاء ، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والإستعداد لها إستفاد منها 3813 متدرب .

#الدفاع المدني

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