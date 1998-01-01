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صلاح على موعد مع التاريخ في مباراة ليفربول اليوم ضد وولفرهامبتون

الأحد 12 مايو 2019 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح على موعد مع التاريخ في مباراة ليفربول اليوم ضد وولفرهامبتون


وكالات / سما /

سيكون النجم المصري محمد صلاح على موعد مع التاريخ في مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون على ملعب آنفيلد في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويتصدر النجم المصري سباق الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفاً، بفارق هدفين عن سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي، وبيير إمريك أوباميانج من آرسنال، وزميله في الفريق ساديو ماني.

إذا أنهى محمد صلاح مباراة يوم الأحد في آنفيلد ضد وولفرهامبتون وهو في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي ، فسيصبح أول لاعب في ليفربول يحرز لقب الهداف في موسمين توالياً.

ويملك الريدز سجلاً جيداً ضد وولفرهامبتون، حيث تواجه الفريقين في 9 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ، فاز الشياطين الحمر بستة، وتعادلوا، وتلقوا هزيمة واحدة. وأنتجت تلك المباريات 17 هدفًا منها 14 هدفًا لليفربول.

ويحتاج رجال يورجن كلوب للفوز في اللقاء وانتظار تعثر رجال بيب جوارديولا ضد برايتون للتتويج باللقب.

#محمد صلاح #ليفربول

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