خطوة جديدة من برشلونة لضم دي ليخت

وكالات / سما /

أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية اليوم الأحد أن نادي برشلونة الإسباني أقدم على خطوة جديدة في اتجاه حسم التعاقد مع مدافع أياكس الهولندي ماتياس دي ليخت.

وسافر وفد من النادي الكتالوني إلى هولندا يوم الجمعة الماضي من أجل التعرف على شروط المدافع الهولندي الشاب للموافقة على التوقيع للفريق. رياضياً لا يزال اللاعب لديه طموح كبير في حمل قميص النادي الإسباني واللعب في الموسم المقبل إلى جانب زميله في أياكس فرينكي دي يونج الذي وقع رسمياً لبرشلونة.

ومع ذلك ، فإن ما تغير في الأسابيع الأخيرة هو طموح اللاعب الاقتصادي بعدما توصل بعروض مغرية من أندية قوية آخرى. وكان المدير العام لنادي أياكس الهولندي فان دير سار قد لمح إلى وجهة صاحب 19 عاماً القادمة بالقول في تصريحات لـ “سكاي سبورت:”دي ليخت سينتقل لإسبانيا أو إنجلترا”.

تصريح يؤكد أن برشلونة سيواجه القوة المالية للأندية الإنجليزية في مقدمتها مانشستر يونايتد الذي سيكون مستعداً للاستثمار مبلغ ضخم لإعادة بناء فريقه هذا الصيف.

ووفقاً لنفس المصدر برشلونة تعرف على طلبات دي ليخت عن قرب وسيتم دراستها وتحديد الاستراتيجية المناسبة للفوز بخدمات اللاعب على غرار ما حدث في صفقة دي يونج الذي كان قريباً من باريس سان جيرمان قبل دخول برشلونة على الخط وحسم الصفقة.