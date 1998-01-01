بوجبا وألكسيس سانشيز صداع في رأس مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

أصبح كل من بول بوجبا، وألكسيس سانشيز، صداعاً في رأس إدارةنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث أصبحا مصدر مشكلة كبيرة في غرفة ملابس الفريق تتمحور حول حوافز الأهداف التي يحصلان عليها والمبرمة في عقد كل لاعب منهما.

ويحصل ألكسيس سانشيز منذ انتقاله إلى أولد ترافورد منذ 17 شهرًا من آرسنال على 75000 جنيه استرليني عن كل هدف يسجله و 25000 جنيه استرليني لكل تمريرة حاسمة. بول بوجبا ليس بعيداً عنه في سلم المكافآت إذ يتقاضى 50000 جنيه استرليني لكل هدف و 20000 جنيه استرليني لكل مساعدة.

المكافآت على الأهداف هي بنود شائعة بين الأندية في الدوري الإنجليزي لكنها أصبحت تهدد بأزمة في مانشستر يونايتد لأن باقي لاعبي الفريق لا يستفيدون من هذا الامتياز.

وقال مصدر لصحيفة “ذا صن”: “المشكلة الحقيقية هي خطة الحوافز. لقد تسببت في الكثير من العداوة داخل غرفة ملابس الفريق وهي من أسباب فشل الفريق في الآونة الأخيرة.”

وقدم سانشيز أداء مخيب منذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد ويتم تصنيفه كواحد من أسوأ تعاقدات اليونايتد على الإطلاق وسيغيب عن المباراة الختامية يوم الأحد أمام كارديف سيتي بسبب الإصابة وقد يغادر هذا الصيف إذا استطاع اليونايتد العثور على مشتر.

ومن المقرر أن يبدأ بوجبا ضد كارديف، ومع ذلك ، لا يزال مستقبله على المدى الطويل محل شك كبير وسط اهتمام مستمر من ريال مدريد ورغبته في لعب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.