رئيس نادي سانتوس يدعم انتقال نيمار إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

دعم رئيس نادي سانتوس البرازيلي خوسيه كارلوس بيريس فكرة انتقال نيمار إلى ريال مدريد مؤكداً في نفس الوقت أن لاعبه السابق ارتكب خطأ بمغادرة برشلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ووقع نيمار لبرشلونة في عام 2013 قادماً من سانتوس في صفقة تجاوزت قيمتها 80 مليون يورو قبل أن يغادر النادي في عام 2017 نحو باريس سان جيرمان مقابل 220 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ اللعبة.

وقال خوسيه كارلوس بيريس في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية:” لقد كان نيمار مخطئًا تماماً في مغادرته لبرشلونة كان ينمو كلاعب عالمي وكان تأثيره الدولي أكبر بكثير وفاز بالألقاب وكان لاعباً مهماً وهي أشياء خسرها منذ رحيله عن برشلونة..”

بشأن الأخبار التي تربطه بالعودة إلى إسبانيا من بوابة ريال مدريد: “سيكون هذا شيئًا استثنائيًا، آمل ذلك ، أنا من مشجعي ريال مدريد وهو نادٍ يقوم بالأشياء بطريقة مثالية. ريال مدريد سيكون أفضل مكان لنيمار إنه نادٍ عالمي يحظى باعتراف واحترام كبير، عليه أن يفكر في الأمر إذا كان لديه فرصة لارتداء قميص ريال مدريد فيجب أن لا يتردد.”

وعن رودريجو نجم ريال مدريد القادم الذي وقع معه من سانتوس حيث لا يزال يلعب معاراً، أضاف بيريس:”لديه شخصية وجودة كبيرة ، قدم أداءً جيدًا هذا العام هنا في سانتوس ، أعتقد أنه يستطيع الوصول إلى مستوى نيمار.”