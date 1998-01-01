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هيئة الأسرى تنعى والد الأسير ثائر حماد

الأحد 12 مايو 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، الحاج كايد قدورة حماد (أبو ياسر)، والد الأسير ثائر حماد من قرية سلواد قضاء رام الله، والذي وافته المنية صباح اليوم الاحد.

وتقدم رئيس الهيئة اللواء قدري ابو بكر، بأصدق مشاعر الحزن والمواساة من الأسير حماد وعائلته بوفاة والده بعد سنوات طويلة من الانتظار والفراق، متمنيا من الله العلي القدير أن يرحمه بواسع رحمته ويلهم اهله وعائلته الصبر والسلوان وأن يدخله جناته ويحشره مع الأنبياء والشهداء والصديقين.

يذكر أن الأسير ثائر قدورة هيئة الأسرىحماد (38عاماً) من بلدة سلواد، شرق رام الله، اعتقل قبل 17 عاما، وحكم عليه بالسجن المؤبد 11 مرة، بعد قتل 11 جندي إسرائيلي و إصابة 9 اخرين قنصاً ببندقية M1 أمريكية الصنع تعود للحرب العالمية الأولى، بعتاد 70 رصاصة لم يطلق منها سوى 25 رصاصة حيث انفجرت بندقيته القديمة بعد ذلك، بعملية أطلق عليها إعلاميا اسم عملية "عيون الحرمية"، وذلك على الطريق التفافي بين مدينتي رام الله ونابلس.

#هيئة الأسرى

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