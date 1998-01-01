مهمة الوفد المصري في تل أبيب: غزة ربما تشهد انتعاشة مؤقتة خلال الساعات القليلة المقبلة

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر مصرية أن الوفد الأمني المصري الذي غادر قطاع غزة مساء الجمعة، توجّه إلى تل أبيب للقاء عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، لبحث مطالب الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار الأخير في القطاع.

وبحسب المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد" فإن "الوفد الأمني توجّه إلى القطاع لمراقبة الأوضاع على الأرض في ظل مسيرات العودة، لضمان عدم انزلاق الأوضاع إلى مواجهة جديدة، ومع اتهامات الجانب الإسرائيلي لحركة الجهاد الإسلامي، بقيامها بإشعال الأوضاع"، مشيرة إلى أن "المشاورات التي أجراها الوفد في غزة، شهدت تمسك الفصائل بضرورة الشروع في تنفيذ باقي تفاهمات التهدئة مع الحفاظ على وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها، زيادة كميات الوقود اللازمة لمحطات الكهرباء، وتوسيع مساحات الصيد".

وأضافت المصادر: "نحن أمام قرار هش بوقف إطلاق النار قابل للانهيار في أي لحظة"، متابعة أن "الفصائل في غزة ترى أن الفرصة مواتية لكسر الحصار والحصول على أكبر قدر من التسهيلات لقطاع غزة، في ظل خشية حكومة الاحتلال من تطور الأوضاع قبل انطلاق الاحتفالات بإقامة دولة الاحتلال، ومسابقة يوروفيجن، أمام قدرة الفصائل على الوصول لتل أبيب عبر منظومة صواريخ متطورة".



وأوضحت المصادر أن قطاع غزة ربما يشهد انتعاشة مؤقتة خلال الساعات القليلة المقبلة، بالإعلان عن دخول الدفعة الجديدة من المنحة القطرية، وشحنات مساعدات مصرية كبيرة، بالإضافة إلى دخول عدد ربما يكون الأكبر من شاحنات السلع الغذائية والأدوية ومواد البناء التجارية، وذلك في محاولة لمنع اندلاع مواجهة في الوقت الراهن.