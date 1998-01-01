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فيديو تحرش جديد يثير غضب السعوديين

الأحد 12 مايو 2019 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو تحرش جديد يثير غضب السعوديين


وكالات

أثار مقطع فيديو وثق عملية تحرش جديدة، في مدينة الدمام شرقي السعودية، ضحيتها فتاة ترتدي العباءة السوداء ومنقبة، غضبا بين مواطني المملكة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وتظهر في الفيديو فتاة منقبة داخل بقالة، وقد عمد أحد الموجودين في البقالة للالتصاق بجسمها خلال خروجها من المكان وسط صدمة واضحة بدت عليها من فعلته.

وأثارت هذه الواقعة غضب المواطنين والمدونين، الذين تناقلوا مقطع الفيديو، وطالبوا بالقبض على المتحرش، الذي تظهر ملامح وجهه بوضوح.

ولم يصدر تعليق رسمي من النيابة العامة السعودية حول الحادثة وما إذا كانت قد فتحت تحقيقا في هذا الغرض كما وقع في حوادث أخرى كهذه.

هذا وكان النائب العام السعودي قد تفاعل بسرعة مع حادثة مشابهة وقعت الأسبوع الجاري، وأصدر أمرا  بسرعة القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع يتحرش بفتاة داخل سيارتها.

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