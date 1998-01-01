المرحلة الاولى من التفاهمات.. الكشف عن موعد وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

غزة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية إن أموال المنحة القطرية التي تبلغ 30 مليون دولار ستصل إلى قطاع غزة يوم الاثنين أو الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها ، إن السفير القطري محمد العمادي والمبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف سيصلان قطاع غزة يوم الثلاثاء لمتابعة تطبيق تفاهمات إطلاق النار مع "إسرائيل".

وأوضحت أن الأموال ستصل إلى الصندوق القطري في غزة وسيتم تحويلها لصالح الأسر المحتاجة ومشاريع العمل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ستستخدم الأموال لدفع رواتبي موظفي قطاع غزة المدنيين، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم تحويل الأموال نقداً أم من خلال حسابات بنكية وبريدية.

ونوهت الصحيفة إلى أن المبلغ الذي سيحول لقطاع غزة هو جزء من مبلغ 180 مليون دولار أعلنت عن تخصيصها قطر لمساعدة الفلسطينيين، بعد أن أعلن وزير الخارجية القطري أن قطر ستحول 480 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جانبها قالت صحيفة الشرق الأوسط إنه تم الاتفاق على أن المرحلة الأولى من الترتيبات بين إسرائيل وحماس ستبدأ غداً بإدخال الأموال إلى قطاع غزة، مما يرفع القيود المفروضة على الواردات والصادرات، ويزيد مساحة الصيد إلى 15 ميلاً ، هذا في مقابل وقف المظاهرات على السياج ووقف إطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وتعتبر حماس إدخال هذه الأموال الخطوة الأهم تجاه بدء إسرائيل بتطبيق التفاهمات.

ومن المتوقع أن يصل إلى غزة في غضون يومين السفير القطري محمد العمادي والمبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، لتسليم منحة مالية قطرية قدرها 30 مليون دولار لـحركة حماس، والإشراف على عملية توزيعها.