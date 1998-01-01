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داعية مصري يفتي بـ"حرمانية سب إسرائيل"

الأحد 12 مايو 2019 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
داعية مصري يفتي بـ"حرمانية سب إسرائيل"


القاهرة / وكالات /

أفتى الداعية المصري خالد الجندي عن شتم "إسرائيل"، معتبرا أن لها مكانة خاصة عند المسلمين.

ودعا الجندي المسلمين، خلال لقاء تلفزيوني له مع اثنين من علماء الأزهر عبر فضائية "DMC" المصرية، بعدم توجيه الشتائم إلى كلمة "إسرائيل" لأنها في الأصل اسم نبي ولها مكانة خاصة في الإسلام.

وتابع أن "على المسلمين في الأساس ألا يشتموا أحدا".

وتعني كلمة إسرائيل في اللغة العربية، عبدالله، وقد أطلقت على النبي يعقوب بن إسحق.

وتابع الجندي "النهي عن شتم الكلمة يأتي بمعزل عن الموقف من دولة إسرائيل"، مشددا في الوقت ذاته على حالة العداء معها (دولة إسرائيل) حتى تعيد المسجد الأقصى في القدس.

جاء ذلك على لسان الشيخ خالد الجندي الداعية المصري المعروف عبر قناة DMC المصرية في حوار مع اثنين من علماء الأزهر.

ومن جانبها احتفت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية برأي الداعية المصري، ووضعت مقطع مصور للداعية وهو يشرح فتواه، وكتبت تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر: "هل تعلم ان شتم إسرائيل محرم؟ جاء ذلك على لسان الشيخ خالد الجندي الداعية المصري المعروف عبر قناة DMC المصرية في حوار مع اثنين من علماء الأزهر".

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