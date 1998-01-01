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إيران تلعب مع إسرائيل للمرة الأولى في تاريخها في منافسات الجودو

الأحد 12 مايو 2019 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تلعب مع إسرائيل للمرة الأولى في تاريخها في منافسات الجودو


القدس المحتلة / سما /

تعهدت إيران، خلال منافسات "باكو جراند سلام" للجودو لعام 2019 المقامة في أذربيجان، أمام الاتحاد الدولي للجودو بالالتزام بالقواعد الأولمبية والتنافس مع كل دولة بما فيها إسرائيل، في خطوة وصفتها الأخيرة بالتاريخية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن اللجنة الأوليمبية الإيرانية تعهدت أمام الاتحاد الدولي للجودو باتباع القواعد الأوليمبية والتنافس مع الرياضيين من جميع البلدان.

وكان الرياضي الإسرائيلي ساغي موكي، قد فاز بالذهبية في بطولة "غراند سلام" أذربيجان، أمس السبت، متغلبا على إيفايلو إيفانوف من بلغاريا في المباراة النهائية، ويعتبر هذا الفوز الثالث الذي يحققه موكي بالميدالية الذهبية هذا العام، والمنافسة في فئة الوزن -81 كجم.

وأضافت الصحيفة "هذا يعني أن اللجنة الإيرانية تعهدت بالتنافس مع الرياضيين الإسرائيليين، وهو أمر لم يحدث قط في هذه اللعبة".

وأشارت أن اللجنة الأولمبية الإيرانية قالت في رسالة بعثت بها إلى رئيس الاتحاد الدولي للجودو المجري ماريوس فايزر، إنهم ملتزمون بالوفاء بالقواعد الأوليمبية والمنافسة مع أية دولة.

وأعرب رئيس الاتحاد الدولي للعبة في بيان عن ترحيبه بالخطوة الإيرانية، بحسب المصدر ذاته. وعلق رئيس اتحاد الجودو الإسرائيلي موشيه بونتي على القرار الإيراني بقوله "إننا نشهد يوماً تاريخياً".

وأضاف بحسب الصحيفة "عقدت مؤخراً العديد من الاجتماعات مع رئيس الاتحاد الدولي للجودو فايزر، وكان ذلك من أجل دفع إيران لإلغاء مقاطعة لاعبيها لنظرائهم الإسرائيليين، ما عملنا عليه منذ وقت طويل، وأتى ثماره الآن".

وقال بونتي: "بات الإيرانيون ملتزمين بالمشاركة في كل المباريات والحفاظ على الروح الرياضية دون اصطناع المزيد من الإصابات أو تزييف الأوزان."

وتابع "نحن سعداء جداً بتلك الخطوة، وممتنون لفايزر، لمساعدتنا في الوصول إلى هذا اليوم، مثلما ساعدنا في العديد من الحالات الأخرى". وختم رئيس اتحاد الجودو الإسرائيلي بقوله "نأمل أن يدفع هذا القرار قطاعات إيرانية أخرى إلى اتخاذ قرارات مماثلة".

وفي فبراير/شباط 2019، تعمد سعيد مولاي بطل العالم الإيراني الخسارة في نصف نهائي بطولة "غراند سلام" للجودو لتجنب مواجهة الإسرائيلي ساغي موكي في الدور النهائي.

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