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نتنياهو يطلب تمديد فترة تشكيل الحكومة وعدد الوزراء لن يكون محدوداً

الأحد 12 مايو 2019 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يطلب تمديد فترة تشكيل الحكومة وعدد الوزراء لن يكون محدوداً


القدس المحتلة / سما /

 أكد حزب الليكود، مساء السبت، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، سيقدم طلباً رسمياً بتمديد فترة تشكيل الحكومة لأسبوعين آخرين.

وأرجع الحزب ذلك إلى أسباب تتعلق بالأعياد اليهودية الأخيرة التي عطلت فترة تشكيل الحكومة، وليس لأسباب تتعلق بأي خلافات مع الأحزاب المختلفة.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن جميع شركاء نتنياهو في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة اتفقوا أن لا يكون عدد الوزراء محدوداً، وأن لا يقل عن 26 وزيراً على الأقل، مشيرةً إلى أن هناك إجماعاً واسعاً على إلغاء القيود المفروضة على عدد الوزراء.

ووفقا للقناة، فإنه تكمن أهمية هذه الخطوة في أن الحكومة المقبلة ستكون كبيرة على وجه الخصوص.

وكانت الحكومة الإسرائيلية عام 2009 هي الأكثر توسعاً بعدد وزراء وصل إلى 30 وتسعة نواب وزراء. وفي عام 2013 تم تقصير العدد إلى 18 وزيراً، ولكن في الفترة الأخيرة سمح بالبدء إلى نحو 21 وزيراً، حيث من المتوقع أن يصل بالحكومة الجديدة إلى 26 وزيراً على الأقل، ما سيزيد من مصايف الخزانة العامة للوزراء بمئات الملايين من الشواكل.

وأشارت إلى أنه سيتم تغيير القانون الأساسي، ومن بين ذلك إمكانية استقالة وزيرين من مناصبهم واستبدالهم بآخرين من الكنيست.

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