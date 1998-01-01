غرينبلات يكشف عن موعد نشر " صفقة القرن "

القدس المحتلة / سما /

قال جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، بأن خطة السلام التي تعدها إدارة ترامب ستنشر بعد عيد الفطر، وتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل ومرور عيد نزول التوراة "شفوعوت".

وسئل غرينبلات اثناء مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية،حول اعلان السلطة عدم قبول خطة السلام الامريكية حتى قبل نشرها، فأجاب أنه "يأمل أن تتاح للشعب الفلسطيني الفرصة للتعرف على الخطة".



وأضاف المبعوث الأمريكي، معربا عن أمله في أن توافق السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف على قراءة تفاصيل الخطة، قال: "إنه أمر محبط للغاية بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين، لقد التقيت بالكثير منهم، وهذه هي الرسالة التي ينقلونها إليّ، وهم يدركون أن بعض جوانب الخطة قد لا تعجبهم، ولكنهم غاضبون لأن قادتهم يقولون إنهم لن يناقشوها اطلاقا".



وأضاف غرينبلات أن خطة السلام ستتناول جميع القضايا الأساسية، مؤكدًا أنها خطة سياسية واقتصادية على حد سواء. وقال: "بعد أن يطلع الجميع على مضمون الخطة والأفكار المطروحة فيها، سيبقى هناك طريق طويل قبل توقيع الاتفاق النهائي القائم على أساسها، وعلى الأطراف نفسها التفاوض".

وأكد غرينبلات أن "الشيء الوحيد الذي لم يتم القيام به هو أن ادارة ترامب لن تفرط بأمن إسرائيل".