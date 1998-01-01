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اجواء حارة نسبيا

الأحد 12 مايو 2019 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجواء حارة نسبيا


رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد الاثنين، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وبعد غد الثلاثاء، يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الأربعاء القادم، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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