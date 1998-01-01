هنية يهاتف تميم ..وهذا ما بحثاه ...

غزة/سما/



- أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حيث قدم له الشكر والتقدير على المنحه والمكرُمة الأميرية القطرية المتمثلة بتقديم 480 مليون دولار للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وقدّم له التهاني وللشعب القطري الشقيق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

‏وعبّر رئيس حماس عن عظيم الشكر والامتنان لسمو الأمير ولدولة قطر قيادةً وشعبًا بهذه المكرُمة التي تكرّس وحدة الوطن الفلسطيني وأثنى على هذا الموقف الكريم الذي يعبر عن حقيقة الانتماء العروبي الأصيل إذ يأتي هذا الموقف النبيل امتدادًا للمواقف القطرية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني على المستوى المادي والسياسي في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن شعبنا الفلسطيني يقدّر عاليًا هذه المواقف الكريمة لدولة قطر الشقيقة والتي لم تتوقف يومًا حتى في أصعب الظروف.

ومن جانبه هنّأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ إسماعيل هنية والشعب الفلسطيني بشهر رمضان المبارك مؤكدًا على موقف قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وأكّد أن دولة قطر تبذل جهود كبيرة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة ورفع الحصار عنه وتحقيق المصالحة.

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