حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يفوز بالانتخابات في جنوب أفريقيا

جوهانسبرج /سما/

فاز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بالانتخابات البرلمانية في جنوب أفريقيا بحصوله على 5ر57% بعد الانتهاء من عمليات فرز بطاقات الاقتراع، وفقا لما ذكرته لجنة الانتخابات المستقلة اليوم السبت.

وأظهر الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة اليوم السبت، تقدم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، بعد فرز 100 بالمئة من الأصوات في كل المقاطعات البالغ عددها 22925 .

وفاز التحالف الديمقراطي، المنافس الرئيسي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، بـ8ر20 بالمئة من الأصوات. وضاعف حزب "مقاتلو الحرية الاقتصادية" الراديكالي نتائج الانتخابات الماضية بحصوله على 8ر10 بالمئة من الأصوات.

وتعهد زعيم التحالف الديمقراطي موسي مايمان أمس الجمعة بـ "جلب التغيير" في الانتخابات الوطنية المقبلة المقررة في عام .2024

وسوف يتم إعلان النتيجة النهائية رسميا الساعة السادسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش).

وتعاني جنوب إفريقيا على مدار عقد تقريبا من فضائح الفساد في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما الذي اضطر إلى الاستقالة العام الماضي وهو حاليا قيد المحاكمة.

وتعهد الرئيس سيريل رامافوسا المنتمي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، والذي حل محل زوما بـ"فجر جديد" للبلاد.