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الاحتلال يفرج عن 3 صيادين من غزة اعتقلهم صباحًا

السبت 11 مايو 2019 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن 3 صيادين من غزة اعتقلهم صباحًا


غزة / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي  اليوم السبت عن ثلاثة صيادين أشقاء اعتقلتهم صباح اليوم أثناء ممارستهم مهنة الصيد في عرض بحر وسط قطاع غزة.

وقال مسؤول لجان الصيادين بقطاع غزة زكريا بكر في تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال أفرجت عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمال القطاع عن الصيادين الأشقاء الثلاثاء عمران ومنصور وعاطف بكر.

وذكر أن سلطات الاحتلال أبقت على قارب الصيادين الأشقاء مصادرًا لديها في ميناء اسدود.

وكانت زوارق الاحتلال حاصرت الصيادين الثلاثة وهم على متن قاربهم وسط بحر القطاع، واعتقلتهم وصادرت المركب.

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