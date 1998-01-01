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دعوات للمشاركة بفعاليات ذكرى النكبة في بيت لحم

السبت 11 مايو 2019 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات للمشاركة بفعاليات ذكرى النكبة في بيت لحم


بيت لحم / سما /

 دعت اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى النكبة في محافظة بيت لحم، القوى والمؤسسات والفعاليات الوطنية الفلسطينية، وجماهير الشعب الفلسطيني وخصوصا في المخيمات وتجمعات اللاجئين في المحافظة، الى اوسع مشاركة شعبية في فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71 والذي يصادف 15 أيار من كل عام .

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة المشكلة من ممثلي قوى ومؤسسات وفعاليات المجتمع المحلي في محافظة بيت لحم في مركز شباب الدهيشة الاجتماعي، حيث تم بحث التحضيرات العملية لإحياء الذكرى السنوية للنكبة في مختلف انحاء المحافظة .

وأكدت اللجنة ان فعاليات إحياء ذكرى النكبة في هذا العام تتميز بكونها تواجه تحديات صفقة القرن، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقطع تمويلها لوكالة الغوث تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقال محمد طه أبو عليا رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم الدهيشة، إن المشاركين في الاجتماع أكدوا على أهمية الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، في مواجهة صفقة القرن، والالتزام بتنفيذ برنامج فعاليات اللجنة الوطنية العليا في فلسطين لإحياء الذكرى السنوية للنكبة.

وأوضح أن اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى النكبة في بيت لحم دعت إلى أوسع مشاركة شعبية وفصائلية ومؤسساتية في المهرجان الجماهيري الذي ستنظمه اللجنة في مخيم الدهيشة لإيقاد شعلة انطلاق فعاليات الذكرى الـ 71 للنكبة، في ساحة وكالة الغوث، وفي المسيرة المركزية الحاشدة التي ستنطلق بهذه المناسبة من باب الزقاق باتجاه جدار الضم والتوسع.

وقال خالد الصيفي عضو اللجنة إن المشاركين في الاجتماع دعوا قوى وجماهير شعبنا في المحافظة للمشاركة في المهرجان المركزي الحاشد الذي سيقام في رام الله يوم الأربعاء القادم إحياء لذكرى النكبة، وذلك بهدف إيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم بان شعبنا متمسك بحق العودة الى دياره المسلوبة وبحقه في تقرير المصير.

ولفت الصيفي الى ان العديد من المؤسسات في فلسطين ستنظم فعاليات ثقافية واجتماعية وفنية بهذه المناسبة.

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