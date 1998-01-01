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حماس: تلقينا ضمانات بالتزام إسرائيل!

السبت 11 مايو 2019 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تلقينا ضمانات بالتزام إسرائيل!


غزة / سما/

قال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس، اليوم السبت، إن وسطاء تفاهمات التهدئة، أكدوا لحركته التزام إسرائيل بتنفيذ التفاهمات.

وأضاف القانوع، أن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، تلقى اتصالا الخميس، من مبعوث الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أكد فيه الأخير على سير التفاهمات التي تمت.

وأشار أن وفد المخابرات المصرية الذي زار غزة، الخميس، أبلغ حماس بسير تفاهمات التهدئة والتزام إسرائيل بتنفيذها.

وذكر أن المنحة المالية التي أعلنتها قطر مؤخرا، خطوة بداية على طريق تنفيذ التفاهمات.

وتوقع القانوع، أن تشهد الأيام القليلة القادمة تنفيذ بعض بنود التفاهمات التي (لم يذكرها).

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